Incidente nel primo pomeriggio di sabato lungo la Flaminia, nel territorio comunale di Narni. Sono tre i mezzi coinvolti da quanto riferisce il Comune: l’impatto tra la curva dell’edera ed il bivio per Santa Lucia.

Tre i mezzi coinvolti, tra i quali una moto. Il conducente di quest’ultimo, un uomo di 71 anni, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso dopo il primo intervento degli operatori del 118; sul posto anche la polizia Locale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Con chiusura temporanea al traffico: «Raccomandiamo massima prudenza e invitano gli automobilisti a seguire i percorsi alternativi segnalati sul posto», sottolinea l’assessore Luca Tramini.

La viabilità è stata poi riaperta poco dopo le 14 con un senso unico alternato presidiato dalla polizia Locale. C’è da sistemare il manto stradale compromesso dalla presenza di chiazze d’olio e altri liquidi.