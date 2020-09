Narni, incidente sul Rato: grave un trasportatore

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di domenica lungo il raccordo Terni-Orte (ss 675), fra la galleria di San Pellegrino e il viadotto Fiacchignano, nel territorio comunale di Narni e in direzione Terni (chilometro 19). Coinvolto un autoarticolato il cui conducente – un uomo di nazionalità romena – ne ha perso il controllo lungo il tratto di strada in leggera discesa. L’uomo è stato soccorso dal 118 e – sempre cosciente – trasportato all’ospedale di Terni in ‘codice rosso’. La viabilità – informa Anas – è stata temporaneamente deviata con uscita obbligatoria ad Amelia. Sul posto, oltre agli addetti Anas, sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia Stradale di Terni per la gestione della viabilità ed i rilievi di rito.

Articolo in aggiornamento