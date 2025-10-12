Due giorni intensi, oltre cinquanta eventi, centottanta relatori e un unico filo conduttore: ‘Sentirsi in società. Attenzione, cura e sostenibilità’. Con la decima edizione, andata in scena il 10 e 11 ottobre 2025, il Festival della sociologia di Narni ha tagliato un traguardo importante, consolidando la sua vocazione di evento internazionale capace di coniugare il sapere accademico con la vita quotidiana e la partecipazione collettiva.

La kermesse, diventata ormai un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, ha ancora una volta dimostrato come la sociologia non sia una disciplina astratta, ma una lente concreta e vitale per leggere la realtà contemporanea in tutte le sue sfumature. In un contesto storico complesso, il festival ha invitato a riflettere sull’importanza di prendersi cura dell’esistente come gesto di coraggio e intelligenza sociale. Attraverso panel, dibattiti, conferenze, laboratori, musical-reading e presentazioni di libri, gli ospiti hanno approfondito i temi della sostenibilità, delle relazioni umane e dell’impatto delle nuove tecnologie.

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra intelligenza umana e artificiale, alle questioni di genere, e alla promozione di stili di vita consapevoli tra le nuove generazioni. Grande spazio anche alla Generazione Z, coinvolta attraverso le scuole superiori in incontri sul valore sociale del cibo e sull’equilibrio tra benessere individuale e collettivo. Il Festival, come da tradizione, ha saputo valorizzare la città di Narni anche dal punto di vista urbanistico e turistico, riscoprendo luoghi poco conosciuti ma ricchi di fascino. Dopo aver animato negli anni passati scenari iconici come Narni Sotterranea, il Ponte di Augusto e la Terrazza dei Plenaristi, quest’anno i riflettori si sono accesi su Palazzo Capocaccia, oggi sede dell’ostello e Casa dello Studente Domus Narni e del ristorante Hortus 74, che ha ospitato la cena celebrativa del decennale. Un percorso che, anno dopo anno, sta creando una mappa inedita della città, fatta di spazi quotidiani, autentici e poco battuti dal turismo tradizionale.

Accademici, artisti, studenti e cittadini hanno trasformato Narni in un hub formativo e creativo, dove si sono intrecciate relazioni umane, professionali e accademiche, generando nuove sinergie e rafforzando le partnership già attive. Non sono mancati momenti artistici e performativi: spettacoli musicali, cortometraggi, rappresentazioni teatrali, mostre e laboratori che hanno arricchito il programma culturale del festival e coinvolto la comunità in tutte le sue componenti.

A chiudere la decima edizione è stata la direttrice scientifica Sabina Curti, anche presidente dell’Associazione Festival della Sociologia, che ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’atmosfera di condivisione che ha caratterizzato l’evento: «Due giorni intensi e molto partecipati – ha detto Curti – in cui soprattutto abbiamo respirato un grande clima di comunità. Abbiamo fatto comunità. Il festival in tre parole: incontri, diversità e possibilità». L’appuntamento è già fissato per il 9 e 10 ottobre 2026, con una nuova edizione che promette di proseguire il dialogo tra sociologia, territorio e futuro.