Narni: la lettura diventa un gioco per i bambini

‘Letture ad alta voce. Ascoltare, imparare, socializzare’, è il titolo del laboratorio gratuito per bambini e bambine a cura della dottoressa Gabriella La Rovere. Si tratta di un progetto sperimentale, sia scolastico che extrascolastico, promosso dal Comune di Narni e dall’associazione Minerva aps, con Ancescao Umbria sud e associazione L’orologio di Benedetta. Iniziato il primo febbraio nella sede dell’associazione Minerva, a Narni Scalo, andrà avanti fino a maggio. Coinvolge, in orario scolastico, alcune classi della scuola dell’infanzia sia dell’istituto comprensivo di Narni centro che dell’istituto comprensivo di Narni Scalo e, in orario extrascolastico, un gruppo di bambini ed educatori.

Narrazione e gioco delle parole

La lettura ad alta voce diventa un modo per entrare in relazione con bambini e bambine e trasferire competenze sul piano educativo e lessicale. «Gabriella La Rovere legge ad alta voce al gruppo classe coinvolgendo nella narrazione e nel gioco delle parole anche i bambini con bisogni educativi speciali, ma anche gli educatori, o i genitori presenti, tutti fanno parte della storia», spiega Mariacristina Angeli, presidente di Minerva. «Tra Gabriella e i bambini si crea un legame fortissimo, nascono quelle piccole magie che soltanto i bambini guidati da un’eccellente professionista sanno creare». Per partecipare alle letture pomeridiane basta prenotarsi al 333.9144745, la frequenza è gratuita.