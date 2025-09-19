Non ce l’ha fatta la donna narnese di 86 anni che lo scorso 5 settembre era stata investita da un’autovettura nei pressi delle poste di via Vittorio Emanuele, a Narni. L’anziana – come riferisce ‘Il Messaggero Umbria‘ in un articolo di Francesca Tomassini – è venuta a mancare alle prime ore di venerdì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si trovava ricoverata dopo il sinistro. Il quotidiano riferisce che il sinistro le aveva causato fratture al femore e alle costole e le sue condizioni, con il passare dei giorni, non sono migliorate, fino al triste epilogo. La salma della donna è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni e le indagini sono condotte dalla polizia Locale di Narni.