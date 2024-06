Narni: motrice contro minicar. Muore donna

Articolo in aggiornamento

La vittima del sinistro è una donna, alla guida di una ‘minicar’ – mezzo a quattro ruote con cilindrata massima 50cc – che si è scontrata con una motrice priva di rimorchio, condotta da un 47enne di nazionalità italiana. Inutili, purtroppo, i soccorsi portati dai sanitari del 118: per la donna – il cui veicolo, in seguito all’impatto, è finito contro un muro – non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasta coinvolta, marginalmente, anche una terza vettura. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della motrice – complice forse il fondo stradale reso viscido dalla pioggia – ha perso il controllo del veicolo, finendo contro la minicar, a sua volta rimasta incastrata fra il mezzo pesante e il muro di contenimento che costeggia la carreggiata.

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di lunedì lungo la strada statale 3 Flaminia, nel territorio comunale di Narni (Terni), fra le frazioni di Vigne e Gualdo di Narni (chilometro 75+300). Il sinistro, uno scontro frontaole, ha coinvolto due vetture con il decesso – riferisce Anas in una nota – di una delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine – carabinieri del comando stazione di Narni per i rilievi, agenti polizia Locale Narni per il supporto e la gestione della viabilità -, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli operatori sanitari del 118 e gli addetti Anas per le operazioni necessarie. Il tratto di strada su cui è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e indagini.