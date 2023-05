Narni, Nera Montoro: rogo divampa nella notte. Capannone di Green Asm in fiamme

Il sindaco di Narni: «Ordinanza in arrivo. Bruciati soprattutto sfalci»

«In accordo con Arpa e Usl, emetteremo un’ordinanza a scopo precauzionale». Così il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, sui provvedimenti che l’amministrazione comunale si appresta ad adottare a tutela della salute pubblica. Circa i materiali bruciati: «Mi dicono siano prevalentemente costituiti da verde (sfalci e potature triturate, ndR) destinato al processo di compostaggio».

Ancora un incendio nella zona industriale di Nera Montoro (Narni) e ancora una volta si tratta di rifiuti. Il rogo è divampato nella notte fra sabato e domenica e dalle 2 circa i vigili del fuoco – due squadre del comando provinciale di Terni con un mezzo in appoggio – sono intervenuti per domare le fiamme. Che si sono sviluppate all’interno di un capannone di Green Asm, azienda che opera nel settore della biodigestione e compostaggio dei rifiuti. Alle 6 di domenica mattina – riferisce il 115 ternano – l’incendio era ancora in corso ma sotto controllo. Sul posto anche il personale di Arpa Umbria per le indagini di natura ambientale finalizzate a stabilire la portata delle conseguenze dell’incendio.

LE FOTO

VIDEO ALLE ORE 2.20 DI NOTTE