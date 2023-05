Narni, Nera Montoro: rogo nel capannone Green Asm. Ordinanza ambientale in arrivo

Aggiornamento ore 10 – Vigili del fuoco

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni riferisce che «l’ntervento è ancora in atto» e che «si sta provvedendo allo smassamento del materiale con un mezzo meccanico e al suo raffreddamento. Le operazioni – spiega il 115 ternano – proseguiranno per gran parte della giornata».

Arpa Umbria: «Partite le analisi». L’ordinanza proposta

In merito all’incendio, sviluppatosi intorno alle 2 di notte, il personale di Arpa Umbria – informa una nota dell’Agenzia ambientale regionale – «si è subito attivato ed è prontamente intervenuto sul posto. Già dalle prime ore della mattina è stato posizionata, nei pressi del capannone interessato dall’incendio, la centralina mobile Echo Emergency. Lo strumento consentirà di monitorare in tempo reale la qualità dell’aria, con particolare riferimento a diossine, IPA e altri microinquinanti. I primi dati delle misurazioni – spiega Arpa – saranno disponibili nei prossimi giorni. Dall’osservazione diretta dei tecnici dell’Agenzia e dalle informazioni rese dal personale dell’azienda, risulterebbe che il materiale combusto sia prevalentemente costituito da verde, stoccato per poi essere destinato al processo di compostaggio. Nel corso di una riunione congiunta tra personale di Arpa Umbria e della Usl Umbria 2, tenutasi domenica mattina, si è proposto al sindaco di Narni, per il principio di massima precauzione, di vietare in un raggio di 3 chilometri dal luogo dell’incendio la raccolta e il consumo di prodotti alimentari coltivati, di funghi e di erbe spontanee, l’utilizzo di foraggi destinati agli animali e il pascolo e il razzolamento degli animali da cortile».

Il sindaco di Narni: «Ordinanza in arrivo. Bruciati soprattutto sfalci»

«In accordo con Arpa e Usl, emetteremo un’ordinanza a scopo precauzionale». Così il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, sui provvedimenti che l’amministrazione comunale si appresta ad adottare a tutela della salute pubblica. Circa i materiali bruciati: «Mi dicono siano prevalentemente costituiti da verde (sfalci e potature triturate, ndR) destinato al processo di compostaggio».

Ancora un incendio nella zona industriale di Nera Montoro (Narni) e ancora una volta si tratta di rifiuti. Il rogo è divampato nella notte fra sabato e domenica e dalle 2 circa i vigili del fuoco – due squadre del comando provinciale di Terni con un mezzo in appoggio – sono intervenuti per domare le fiamme. Che si sono sviluppate all’interno di un capannone di Green Asm, azienda che opera nel settore della biodigestione e compostaggio dei rifiuti. Alle 6 di domenica mattina – riferisce il 115 ternano – l’incendio era ancora in corso ma sotto controllo. Sul posto anche i carabinieri forestali e personale di Arpa Umbria per le indagini di natura ambientale finalizzate a stabilire la portata delle conseguenze dell’incendio.

LE FOTO

VIDEO ALLE ORE 2.20 DI NOTTE

VIDEO – LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO