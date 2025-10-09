I carabinieri del comando stazione di Narni, coordinati dal comandante Orlando Bassolino, hanno arrestato – il fatto è accaduto domenica 5 ottobre – un 21enne per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla madre.

La misura – unitamente agli obblighi di dimora nel comune di Terni e di permanenza domiciliare nelle ore notturne – era scattata a seguito della denuncia, e quindi dell’indagine dell’Arma, per maltrattamenti nei confronti della donna. Domenica si è presentato di nuovo presso l’abitazione familiare, a Narni, e il fratello del giovane, preoccupato per l’incolumità sua e della madre, ha chiamato il 112.

Da qui l’intervento dei carabinieri narnesi che hanno arrestato in flagrante il 21enne. Arresto poi convalidato dal tribunale di Terni – il giovane è difeso dall’avvocato Laura Crescioni – con conferma delle misure cautelari in atto.