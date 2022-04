Narni, nuova vincita alla tabaccheria 500: ben 300 mila euro

Una vincita da 300 mila euro al ‘Gratta e vinci’ dopo che nel settembre 2020, nella stessa attività, ne furono vinti 500 mila. Una rarità. È accaduto alla tabaccheria 500 di via Flaminia, nel territorio comunale di Narni (Termi). Questa volta – il fatto risale ad un paio di settimane fa – il cospicuo bottino è arrivato grazie al ‘Turista per 10 anni’ acquistato da un cliente dell’esercizio commerciale. Quasi un milione di euro in meno di due anni, decisamente fuori dall’ordinario. Il titolare dell’attività è Matteo Veschitelli, raggiante per la nuova e importante vincita.

