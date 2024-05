Narni: per la Giornata internazionale dei musei si parla dei Plenaristi

Ci sarà anche l’arte dei Plenaristi e la riflessione sulle relazioni tra territori al centro della Giornata internazionale dei musei, che si svolgerà quest’anno sabato 18 maggio. Tra gli appuntamenti proposti sul territorio, ‘Dialoghi museali’, promosso dall’Icom Umbria in collaborazione con l’Asp Beata Lucia, Fondazione Lorenzo Noceta Dillon e Cooperativa sociale Alis. L’incontro si svolgerà sabato 18 maggio alle 11 all’Asp Beata Lucia (piazza Galeotto Marzio 6 – Narni) e vuole proporre un ulteriore approfondimento sugli artisti che, tra ‘700 e ‘800, hanno dipinto la ‘Valle incantata’, facendo entrare nell’immaginario europeo i territori di Terni, Narni, Piediluco, Papigno. Sono stati i Plenaristi ad aver reso immortali questi luoghi e proprio intorno a questi artisti sono stati promossi percorsi e progettualità significative, come il Museo diffuso dei Plenaristi, i percorsi che seguono gli itinerari di Corot e Turner, le esperienze immersive dedicate all’arte e al territorio. ‘Dialoghi museali’ prevedrà quindi un approfondimento sulle prospettive future e sulla creazione di due veri e propri poli culturali dedicati ai Plenaristi: quello di Narni, con il Beata Lucia, la sala immersiva e la Terrazza dei Plenaristi, e quello di Terni con il futuro Museo dei Plenaristi, in corso di realizzazione a ridosso del primo salto della Cascata delle Marmore. L’incontro sarà anche l’occasione per ammirare in anteprima una nuova acquisizione della Fondazione Lorenzo Dillon Noceta: l’opera ‘Il ponte di Narni’ di Ernst Fries, che sarà commentata dallo storico dell’arte Marcella Culatti (Fondazione Zeri, Bologna) e che sarà una delle perle che saranno esposte nel Museo, accanto a tante altre opere volte a creare un percorso unico nel suo genere. A partecipare alla mattinata, anche la Coordinatrice regionale Icom-Umbria, Giovanna Giubbini, Franco Passalacqua, l’ideatore del progetto di promozione dei Plenaristi; Vincenzo Noceta, Presidente della Fondazione Lorenzo Dillon Noceta, proprietario del costituendo Museo dei Plenaristi e della collezione che sarà qui esposta; la consigliera dell’Asp Beata Lucia Flora Scaia. Coordinerà il vicepresidente dell’Asp Beata Lucia Gianni Giombolini.

