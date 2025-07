La gioia di una laurea importante, frutto di uno studio da sempre costante e applicato, conseguita a neanche 22 anni (li compirà il prossimo 7 agosto). E con il massimo punteggio, 110 e lode. A conseguirla è stata Martina Marchettini, di Narni, che il 17 luglio presso il Politecnico di Torino ha ottenuto la laurea in Ingegneria Biomedica. A lei, oltre ai complimenti da parte di tutti i suoi cari, giunge un grande in bocca al lupo per un futuro che, viste le premesse, potrà essere arricchito da altre soddisfazioni importanti e da un impegno a beneficio dell’intera collettività.