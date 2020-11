Narni, picchiano e rapinano benzinaio 46enne

Indagini a tappeto, da parte dell’Arma dei carabinieri, su una banda composta da quattro persone – fra cui il ‘palo’ a bordo dell’auto – che domenica pomeriggio, intorno alle ore 18 a Narni (Terni), ha aggredito e rapinato un benzinaio narnese di 46 anni, titolare della stazione di rifornimento di Berardozzo. A riportare la notizia è Cesare Antonini su ‘Il Corriere dell’Umbria’. L’uomo, secondo quanto denunciato, aveva raggiunto il distributore per prelavare gli incassi della giornata dalla colonnina automatica. In quel mentre, è stato prima colpito alla testa – forse con un bastone – poi nuovamente picchiato con calci e pugni e rapinato dell’incasso: poco più di mille euro. La violenta azione, compiuta da tre soggetti con il quarto in attesa in auto, non è sfuggita ad alcuni residenti che, allarmati dale grida, hanno avvertito le forze dell’ordine.I malviventi sono però riusciti a fuggire in tempo. Il 46enne – costretto a ricorrere alle cure dei sanitari – non ha fortunatamente riportato ferite gravi: la prognosi è 10 giorni a seguito dei traumi riportati. Le indagini ora puntano – tramite testimonianze, immagini video e altri elementi tecnici – a dare un nome ed un volto ai componenti la banda, probabilmente giunta da fuori regione.

