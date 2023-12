Dramma nella mattinata di Santo Stefano a Narni. Un uomo ultraottantenne della zona è stato trovato senza vita sotto il Ponte di Augusto dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini martedì: immediati i soccorsi degli operatori sanitari del 118 ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla di fare. La prima ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario. Sul posto anche l’Arma ed i vigili del fuoco per tutti gli accertamenti del caso.

