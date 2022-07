Narni, problemi d’acqua: autobotti in piazza Garibaldi e allo Scalo

Problemi a Narni con l’acqua. I tecnici Aman, per conto della Sii, si sono attivati sabato mattina alla stazione dell’Argentello per un disservizio nell’approvvigionamento idrico sia in centro che allo Scalo: «Per ovviare alle necessità e alle urgenze di famiglie e attività economiche, la Sii ha attivato un servizio di autobotti che sopperirà alla mancanza temporanea di acqua e che verranno sistemate in centro storico, in piazza Garibaldi ed allo Scalo nel piazzale antistante il supermercato Lidl. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel pomeriggio. La Sii si scusa con la clientela per i disagi arrecati».

