Puzze a Nera Montoro: «Ci siano prescrizioni più restrittive per chi vìola le norme»

Puzze e ‘nervosismo’ dei cittadini nell’area di Nera Montoro, la saga va avanti. Dopo la diffida partita da Perugia in direzione Purify, una delle aziende attive in zona, è l’amministrazione comunale di Narni a prendere posizione sulla vicenda. Nel contempo i cittadini chiedono ulteriori delucidazioni.

«Cosa abbiamo respirato?»

L’atto della Regione è scattato dopo la segnalazione dei residenti dell’area: «Tutta la popolazione – spiega il comitato spontaneo ambiente e salute Basso Nera – è preoccupata non avendo ricevuto nessuna comunicazione o documento ufficiale su cosa abbiamo respirato e se può aver causato danni alla nostra salute. Non comprendiamo come sia possibile nel 2023 con una tecnologia all’avanguardia che più frazioni siano vittime di certe situazioni. La Regione, ente autorizzatorio per competenza, approvi una legge sulle emissioni odorigene con delle prescrizioni più restrittive per coloro che violano le norme. Ci viene il dubbio se gli enti strumentali della Regione abbiano la strumentazione adeguata per controllare e presidiare situazioni cosi complesse come quella che si è determinata nella ex area industriale di Nera Montoro senza far diventare i cittadini ‘sceriffi delle puzze’. Dopo i numerosi avvenimenti testimonianza le varie diffide e i numerosi incendi crediamo ci sia bisogno di un un presidio h24 che tenga sotto controllo la situazione in modo di poter intervenire tempestivamente se si verifica una qualsiasi anomalia o problematica. Con la speranza che in questa settimana ci aggiungono notizie sull’emissione di ciò che abbiamo respirato vogliamo ricordare che quando si era formato un gruppo con all’interno l’amministrazione comunale, i responsabili delle aziende e i portavoce dei cittadini ha aiutato tantissimo nel migliorare e velocizzare le comunicazioni sicuramente riattivare questo canale allargando l’invito anche a tutti gli altri enti coinvolti potrebbe essere di aiuto a tutti. I risultati raggiunti – concludono – fino ad oggi nascono dal confronto continuo con l’amministrazione comunale attraverso il sindaco e l’assessore all’ambiente e la Regione che hanno dimostrato di voler risolvere le problematiche del territorio. Attendiamo fiduciosi il lavoro di indagine che la magistratura ha avviato in seguito al nostro esposto depositato alcuni mesi fa».

Il Comune

Sponda comunale viene sottolineato che la «società Purify di Nera Montoro è stata diffidata a interrompere qualunque alimentazione di rifiuti alle vasche della sezione biologica del trattamento dei rifiuti liquidi e lo scarico della soda sul corpo idrico superficiale. L’Arpa, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di alcuni cittadini per i cattivi odori nella zona limitrofa allo stabilimento industriale, e in contatto giornaliero con il sindaco Lorenzo Lucarelli, ha avviato una conseguente attività di controllo. Il sopralluogo ha accertato il malfunzionamento di una sezione dell’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi dovuto all’avaria nella sonda di dosaggio di una vasca, malfunzionamento che l’Azienda ha omesso di comunicare alle autorità competenti. A seguito dell’attività di controllo, la Regione Umbria ha adottato il provvedimento di diffida, invitando l’azienda a produrre entro la metà di gennaio una relazione in cui si chiarisca in modo esauriente e dettagliato la data del guasto, a comunicare le azioni poste in essere per limitare le conseguenze ambientali, e soprattutto a fornire proposte per evitare che possano verificarsi in futuro ulteriori analoghi malfunzionamenti dell’impianto. La Purify è stata inoltre diffidata sempre dalla Regione Umbria a trasmettere il progetto ‘Monitoraggio della qualità dell’aria’ in adempimento a quanto previsto dal provvedimento che ha autorizzato la società all’attività di trattamento dei rifiuti liquidi per conto terzi. Il sindaco Lucarelli esprime il proprio disappunto per le modalità con le quali l’azienda si rapporta sia con il territorio, già provato da altre vicende che hanno compromesso e compromettono la situazione ambientale di quell’area, che con le istituzioni che sono chiamate a difendere e a salvaguardare il benessere della comunità. Sempre il sindaco sottolinea come la collaborazione tra enti (Comune, Arpa, Regione) sia il risultato della sollecitazione continua dell’amministrazione comunale di Narni, e che tale collaborazione sia in grado ora di restituire una situazione aggiornata della qualità dell’aria e di porre in essere iniziative che hanno l’obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini. Al tempo stesso apprezza l’attenzione e la vigilanza dei residenti nell’area di interesse che stimolano e sollecitano l’intervento delle autorità competenti, mentre censura l’atteggiamento dell’azienda, che va ad aggravare una situazione che da tempo sta mettendo a dura prova la vivibilità della zona sud del territorio comunale».