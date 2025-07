Cinque società dichiarate in liquidazione giudiziale nel giro di pochi giorni a mesi di distanza dall’ultima procedura del genere. Le novità riguardano il territorio del Ternano ed emerge dal sito portalecreditori.it.

Le informazioni sono pubbliche e, andando a visionare ciò che ha stabilito il tribunale di Terni negli ultimi tempi, si nota come da poco siano state definite le liquidazioni giudiziali per diverse aziende. Una coinvolge il territorio di San Gemini: si tratta della Logistica Cts, con dichiarazione dello scorso 13 giugno. Le altre sono tutte del Narnese.

Si tratta in questo caso della Nuovo Centro Ricambi srls di via Tuderte, della T.e.r.n.i. Solarenergy srl in liquidazione di strada dello Stabilimento, della Solter srl (medesima via) e della Energiaalternativa, anche quest’ultima nella zona di Nera Montoro. I professionisti impegnati nelle rispettive procedure sono Enrico Colasanti, Luigi Ferroni, Marco De Pascalis, Claudia Di Giulio e Marco Chiori.