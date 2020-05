Narni, ritrovata l’82enne scomparsa

Sabato mattina di ricerche per rintracciare una donna di 82 anni che si era allontanata dall’abitazione di Narni dove risiede, in zona Testaccio, facendo perdere le proprie tracce. In campo i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con il nucleo Tas (topografia applicata al soccorso) e l’ausilio di nuclei cinofili e dell’elicottero Drago58. Con loro anche i carabinieri del comando stazione di Narni. Allertata anche la Protezione civile comunale.

Aggiornamento ore 13.50

«La donna scomparsa stamattina – riferiscono i vigili del fuoco di Terni poco prima delle ore 14 – è stata ritrovata in buone condizioni di salute nella zona denominata ‘Madonna scoperta’. Le ricerche condotte con squadre a terra, unità cinofile ed elicottero al fianco di Protezione civile e volontari si erano concentrate, dopo informazioni dei parenti, in una zona impervia e boscata a ridosso dell’abitato di Testaccio».