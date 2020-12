Narni, ruba telefono al distributore di bevande: denunciata

Lunedì – era la tarda mattinata – si è vista portare via il telefono cellulare con caricabatteria che aveva lasciato all’interno di una rivendita automatica di bevande, a Narni. Per questo la donna si è rivolta ai carabinieri e i militari del comando stazione di Narni, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a venire a capo della situazione. A rubarlo – con conseguente denuncia per furto – era stata una 32enne narnese, già nota alle forze dell’ordine. Telefono e caricabatterie sono stati restituiti alla legittima proprietaria che ha ringraziato l’Arma per quanto compiuto in tempi rapidissimi.

