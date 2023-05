Narni-San Gemini: passeggiata ecologica fra Ponte Caldaro e Valle Antica

Tutto pronto per la passeggiata ecologica ‘Valorizzazione del territorio’, organizzata dal comitato Ponte Caldaro e dal WWF di Terni. L’evento dedicato a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, si terrà domenica 4 giugno con partenza alle ore 9.30 da Ponte Caldaro (fra Narni Scalo e San Gemini) e arrivo presso l’agriturismo Sillani. La partecipazione è gratuita e per informazioni è possibile contattare i numeri 328.7094477 (Antonella, WWF Terni) e 320.4315776 (Stefano, comitato Ponte Caldaro). La passeggiata si svolgerà seguendo un percorso che attraversa le campagne di Ponte Caldaro e Valle Antica. Per tutti i partecipanti sarà disponibile un punto di ristoro gratuito lungo il percorso, offerto dal comitato presso la Fattoria Gregori.

