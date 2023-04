Narni: sbanda sul Rato e abbatte il newjersey. Incidente nella notte

Incidente stradale nella notte fra lunedì e martedì lungo la SS 675 (raccordo Terni-Orte) nei pressi di Nera Montoro (chilometro 25+100, Comune di Narni). Un autoarticolato che trasportava alimenti, condotto da un 50enne di nazionalità italiana (D.G. le sue iniziali), ha sbandato all’altezza di uno scambio di carreggiata, colpendo il new jersey e finendo per ribaltarsi nella sua parte anteriore (motrice). L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118: non ha riportato, fortunatamente, conseguenze gravi. Accertamenti sono in corso sulle sue condizioni psicofisiche con cui si è posto alla guida. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni, i carabinieri del Nor di Amelia e gli addetti di Anas. Presente anche personale Usl2 per gli alimenti trasportati.

LE FOTO