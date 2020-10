Narni Scalo, 16enni con il ‘fumo’: partono due segnalazioni

Carabinieri del comando stazione di Narni Scalo in attività, nel primo pomeriggio di martedì – intorno alle ore 15.30 – sul proprio territorio di competenza. Presso il parco dei Pini, infatti, i militari hanno segnalato due 16enni – un italiano ed un giovane di origini romene – per possesso di stupefacenti destinati ad uso personale. I due ragazzi sono stati trovati in possesso di circa un grammo di marijuana e tre spinelli già confezionati. Materiale sequestrato mentre i loro nomi sono finiti all’attenzione della prefettura di Terni.

Condividi questo articolo su