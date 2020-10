Narni Scalo, fuori dall’ex discoteca con la droga: una denuncia

Tre persone – due uomini e una donna – e un pitbull a bordo dell’auto, una Volkswagen Golf, ferma fuori dall’ex discoteca Abacab di Narni Scalo (Terni). A procedere al controllo, intorno alle ore 22.45 di venerdì sera, sono stati alcuni carabinieri in borghese della Compagnia di Amelia che, di fronte all’aggressività del cane, chiedevano l’ausilio di due pattuglie del Radiomobile, per poter procedere al controllo nel modo più tranquillo possibile.

La droga: denuncia e sanzioni

Dalla perquisizione del veicolo sono subito saltate fuori alcune dosi di droga. Alla fine i militari hanno recuperato cinque involucri di cocaina – peso poco più di 3 grammi – e circa 5 grammi di marijuana. Tutto materiale di cui la donna, una 29enne italiana residente a Foligno, si è assunta tutta la responsabilità: è stata denunciata a piede libero per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Per lei ed anche per i due giovani a bordo dello stesso veicolo – entrambi cittadini albanesi di 25 e 26 anni e già noti alle forze dell’ordine – è scattata la sanzione amministrativa per la violazione dell’ultimo Dpcm anti Covid del 13 ottobre scorso.