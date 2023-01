Narni Scalo: ‘gratta’ biglietto da 5 euro e ne porta a casa 300 mila

Un inizio 2023 ‘col botto’ per la fortunata che sabato mattina ha ‘grattato’ un tagliando da 5 euro del gioco ‘Il miliardario’ presso la tabaccheria delle sorelle Giacinti, in via della Stazione a Narni Scalo (Terni), portandosi a casa la bella somma di 300 mila euro. A raccontare l’importante vincita è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un articolo a firma di Simona Maggi. La donna, dopo aver acquistato il biglietto del ‘Gratta e Vinci’, lo ha grattato in tabaccheria e lì ha scoperto di aver vinto ben 300 mila euro. Visibilmente emozionata – ha raccontato Susy Giacinti al quotidiano – non credeva ai propri occhi e ha chiesto di verificare se effettivamente avesse vinto tutti quei soldi. Poi si è informata su come incassare il premio e, raggiante, ha saluto ed è tornata a casa, sicuramente per festeggiare. Una gioia condivisa anche dalle sorelle Giacinti che, chissà, magari nei prossimi giorni – a premio incassato – verranno omaggiate con un regalo dalla fortunata giocatrice, sulla cui identità al momento non ci sarebbero altre particolari indicazioni.

