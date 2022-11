Narni Scalo: parte sparo in casa. Muore ultra-70enne

Tragico incidente domestico nel tardo pomeriggio di lunedì a Narni Scalo, dove all’interno di un’abitazione, un ultra-70enne del posto è rimasto gravemente ferito all’addome da un colpo partito dal fucile a cui stava facendo manutenzione. L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, dove purtroppo ha perso la vita in ragione della gravità delle lesioni riportate. Sull’accaduto – pochi dubbi sul fatto che sia stata una drammatica fatalità – sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando stazione di Narni Scalo, afferenti alla Compagnia di Amelia, per ricostruire con precisione l’accaduto. Elementi destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso.

