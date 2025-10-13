Un 20enne di origini albanesi è stato arrestato venerdì mattina dai carabinieri del comando stazione di Narni Scalo, in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia di Amelia, per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è partito dalla segnalazione di una passanto che, nei pressi della stazione ferroviaria di Narni Scalo, ha notato un giovane scendere dal tetto dello scalo con un borsone.

Alla vista della pattuglia giunta sul posto, il ragazzo è fuggito abbandonando la borsa con dentro gronde e discendenti in rame, precedentemente asportati dall’immobile. I militari lo hanno però trovato e bloccato, nonostante la resistenza opposta, compresa una colluttazione con uno dei militari intervenuti e che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L’arresto è stato poi convalidato dal tribunale di Terni nella direttissima che si è tenuta sabato mattina, in cui il giudice ha applicato nei confronti del 20enne, difeso dall’avvocato Alessio Pressi, la misura del divieto di dimora in provincia di Terni.