Narni, schiacciato dall’auto contro un albero: muore 77enne

Tragico incidente nel primo pomeriggio di venerdì a Borgaria, frazione di Narni (Terni), dove un uomo di 77 anni – N.S. le sue iniziali – ha perso la vita schiacciato dalla propria auto contro un albero. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – che si trovava in un’area agricola per potare degli ulivi – avrebbe cercato inutilmente di fermare il veicolo che si era sfrenato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni ed Amelia, oltre ai carabinieri della Compagnia di Amelia per tutti gli accertamenti del caso. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118 all’anziano che avrebbe riportato la frattura, fatale, della colonna vertebrale.

Aggiornamenti a seguire