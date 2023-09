Narni: schianto a Montoro. Donna di 76 anni perde la vita. Gravissimo il marito

Tragico incidente stradale sabato mattina, poco prima delle ore 9, a Montoro (Narni) nei pressi del cimitero della frazione (strada di Montoro). Una donna narnese di 76 anni (I.Q.) ha perso la vita dopo essere stata trasportata all’ospedale di Terni dagli operatori sanitari del 118, sul posto insieme ai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato frontale fra due autovetture che procedevano in direzioni opposte: una Citroen C3 condotta da un 19enne di origini romene residente a Terni (A.M.C.) e una Fiat 500 vecchio modello con a bordo una coppia di Narni: il marito 80enne (B.N.) alla guida del veicolo e la moglie di 76 anni. Ad avere la peggio sono stati i due anziani, trasportati d’urgenza in ospedale: l’uomo è stato ricoverato con riserva di prognosi e le sue condizioni sono molto gravi, mentre la donna, nonostante i tentativi di salvarle la vita messi in atto dai sanitari del ‘Santa Maria’, purtroppo non ce l’ha fatta. Le indagini sull’accaduto sono condotte dagli agenti della polizia Locale di Narni, di concerto con l’autorità giudiziaria ternana – nella persona del pm Barbara Mazzullo – ovviamente informata dell’accaduto. A bordo della Citroen C3, oltre al conducente – negativo ai pre-test relativi alle condizioni di guida – c’erano anche una ragazza e il fratello di quest’ultima: nessuno di loro ha riportato conseguenze serie. Scontata l’apertura di un fascicolo che vedrà il 19enne indagato.

