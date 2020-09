Narni, schianto di notte: grave un centauro 29enne

Incidente stradale nella notte fra lunedì e martedì lungo la via Flaminia, nei pressi del bivio per Sant’Urbano/Santa Lucia, a Narni. L’impatto, violento, è stato fra un’auto – una Fiat Panda condotta da un 59enne ternano – di una società di vigilanza e una moto, un’Aprilia RSV4, con in sella un 29enne narnese. Quest’ultimo è stato sbalzato dal mezzo a due ruote ed è finito in un terreno adiacente. Avrebbe riportato lesioni serie, in particolare alla gamba sinistra, con necessità di intervenire chirurgicamente. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il ferito in ‘codice rosso’ all’ospedale di Terni, dove si trova ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Con i sanitari, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e i carabinieri del Nor della Compagnia di Amelia.

Articolo in aggiornamento