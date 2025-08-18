Ancora un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Terni nelle zone boschive del territorio note anche per ospitare spacciatori di droga che lì trovano un rifugio sicuro per gestire i propri affari, lontani da occhi indiscreti. L’ultima azione dell’Arma, in particolare del comando stazione di Narni, riguarda una zona prossima la frazione di Santa Lucia, a Narni, che si trova a ridosso della strada provinciale 20 Narni-Sant’Urbano. Lì sabato mattina i carabinieri hanno trovato un ‘bivacco’ organizzato con sacchi a pelo, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, carbonella per accendere il fuoco, vestiti ed alimenti di vario genere. Tutto il materiale è stato raccolto da Asm Terni per il successivo smaltimento. L’attività sarà ripetuta anche nei prossimi giorni.