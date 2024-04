Narni: si cerca un 66enne scomparso

Ricerche in corso dal primo pomeriggio di venerdì nella zona di Itieli, a Narni, per rintracciare un 66enne che, residente in zona, si è allontanato dalla propria abitazione, senza il telefono cellulare, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo – come riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni – è affetto da problemi di salute e i familiari, anche sulla base di ciò, hanno subito dato l’allarme ai carabinieri. A seguire è entrato in azione il 115 con cinque unità e personale specializzato Tas (Topografia applicata al soccorso) con l’ausilio di cartografie e il funzionario di guardia per il coordinamento delle ricerche. Impegnato anche l’elicottero del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ‘Drago 53’, alzatosi da Roma Ciampino per una ricognizione dall’alto. In aggiornamento

