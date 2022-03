Narni: una vita ‘in salita’ ma piena d’amore. Daniele la racconta nel suo libro

Daniele Raffanelli, narnese, 36 anni fa è nato con una fragilità dovuta a una grave insufficienza respiratoria, ma ha una grande voglia di vivere e un forte temperamento. Per questo ha deciso di raccontare, con estrema schiettezza, il bello e il brutto della sua vita in un libro, scritto durante il lockdown, mentre era chiuso in casa. ‘Un giorno ucciderò tutti i giganti’ il titolo del volume, che sarà presentato mercoledì alle 16 al Digipass di Narni.

Tra sofferenza e amore

Daniele affronta nel suo percorso scalate rocciose fatte di grandi blocchi fisici, psicologici e sofferenze. È accolto con amore in una famiglia unita che e lo aiuta ad affrontare le difficoltà e ad accogliere le grandi conquiste: il papà Luciano, la mamma Antonella, il fratello Federico, che definisce un sostegno ed un amico a cui è legatissimo, il nonno Ermete, la nonna Antonia, una donna forte, dai contorni netti fatti di concretezza e di grandi slanci. Alla famiglia naturale si aggiunge una famiglia acquisita: quella di medici, fisioterapisti, operatori che lo accompagnano nelle giornate fatte di grande lavoro per non permettere l’avanzamento della malattia, ore di piscina e di fisioterapia, faticose, ma indispensabili, di insegnanti che lo seguono nel percorso scolastico, di dirigenti scolastici con cui collabora da grande, che lo fanno sentire importante nelle mansioni che gli vengono assegnate e adesso dei suoi amici del centro diurno Il Faro, con i quali condivide giornate ed esperienze. Tutto riportato nel libro, alla cui presentazione interverranno l’assessore alla cultura del Comune di Narni, Lorenzo Lucarelli, la presidente della commissione pari opportunità, Mariacristina Angeli, e il coordinatore Usl Umbria2 dei centri diurni Il Faro e Cirp, Emanuele Pasero.