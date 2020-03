Il forte vento che dalla nottata di lunedì sta sferzando anche la conca ternana, ha causato alcuni danni. In particolare nella zona di Ponte Aia, nel comune di Narni, le raffiche hanno fatto precipitare alcuni alberi sulle auto parcheggiate in sosta. Quattro i veicoli che hanno riportato seri danni in seguito alla caduta delle piante. Sul posto, nel primo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni.

Condividi questo articolo su