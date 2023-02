Narni, visite guidate gratuite domenica: «Si valorizzano eccellenze territorio»

Un’opportunità per ammirare le tante bellezze di Narni. Ci sarà domenica grazie alla Giornata internazionale della guida turistica 2023: la città è stata selezionata da Agtu e ci saranno visite gratuite da svolgere in due turni, alle 10 e alle 15.30. L’evento è patrocinato dal Comune e ha l’obiettivo di «sensibilizzare la figura professionale della guida turistica e valorizzare le eccellenze del nostro territorio». C’è anche un aspetto benefico: le offerte volontarie saranno interamente devolute all’Asp Beata Lucia di Narni per il restauro del patrimonio artistico dell’istituto tramite Art bonus. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 339.3390103 o lo 075.815258. «Vi racconteremo – viene specificato – della realizzazione della via Flaminia, dei passi dei legionari fino alla costruzione della Cattedrale. E non solo». Il tour inizierà da piazza Garibaldi.

