Tre weekend dedicati alla fotografia d’autore, tra mostre, incontri e scambi culturali. Narni è pronta ad accogliere la decima edizione di Narnimmaginaria – Attraversando paesaggi umani, il festival promosso dall’associazione culturale Sator che ogni anno porta nel cuore dell’Umbria alcuni tra i nomi più significativi della scena fotografica contemporanea internazionale. L’appuntamento inaugura sabato 18 ottobre e si svilupperà fino a domenica 2 novembre, con un ricco programma che si articolerà in tre weekend consecutivi, ciascuno dedicato ad autori e linguaggi visivi diversi.

Per l’apertura, le vie e gli spazi storici di Narni – da Beata Lucia a San Domenico, dal Chiostro di Sant’Agostino a palazzo dei Priori – si trasformeranno in vere e proprie gallerie a cielo aperto. Le mostre inaugurali saranno aperte al pubblico alle 11.30 di sabato, alla presenza delle istituzioni e degli artisti, seguite da una visita guidata. Tra i protagonisti del primo fine settimana: Mike Brodie con A Period of Juvenile Prosperity, un intenso diario di viaggio lungo le ferrovie americane; Jesse Lenz con The Locusts – The Seraphim, dove la realtà si intreccia al sogno; Agnieszka Sosnowska con För, racconto poetico della vita quotidiana islandese.

Il programma del weekend prevede inoltre incontri con gli autori, momenti di confronto con professionisti del settore e l’assegnazione del Premio Sator 2025. Un invito a scoprire, dialogare e lasciarsi ispirare dal linguaggio universale delle immagini, in un percorso che unisce arte, territorio e comunità.