Narnimmaginaria si chiude con visite guidate e finissage nei sotterranei di palazzo dei Priori

Sta per celebrare il suo ultimo weekend, il festival internazionale di fotografia ‘Narnimmaginaria’, giunto alla sua ottava edizione. Ottimo il successo di pubblico sin qui registrato, con grande adesione – sono giunti appassionati da tutta Italia – ai vari eventi organizzati. Le mostre principali dei due fotografi Magnum, ‘The Larry Towell Show’ presso il palazzo Vescovile e ‘American Geography’ di Matt Black al museo Eroli, offrono una visione unica di opere fotografiche estremamente attuali. Per chi desidera approfondire queste esposizioni, sono disponibili visite guidate l’11 e il 12 novembre alle ore 11 e alle 16.30, su prenotazione inviando un’e-mail ad [email protected]. Il finissage si terrà domenica 12 novembre alle ore 18 nei sotterranei di palazzo dei Priori, che ospitano anche la mostra del fotografo americano emergente Dylan Hausthor, con proiezioni di cortometraggi in super8 e audiovisivi delle call del festival. L’organizzazione è curata dall’associazione Sator con il sostegno di Fondazione Carit e Comune di Narni. Per info: 339.1461913,

