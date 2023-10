‘Narnimmaginaria’: tutto pronto per l’ottava edizione

‘Narnimmaginaria’ torna a Narni, dal 21 ottobre al 12 novembre, per la sue ottava edizione. La rassegna vedrà mostre fotografiche dislocate in più spazi della città, tra le mura romaniche del Complesso monumentale di San Domenico, al piano nobile del museo Eroli, al piano terra e sotterranei di palazzo dei Priori, ma anche nel salone del palazzo Vescovile nel complesso del Beata Lucia.

Le esposizioni

Parteciperanno fotografi del calibro di Larry Towell e Matt Black, che esporranno i rispettivi lavori fotografici, Larry Towell Show e American Geography, in due delle location più suggestive del borgo: palazzo Vescovile e museo Eroli. Il circuito delle mostre ufficiali troverà spazio all’interno dell’auditorium San Domenico con le mostre ‘Dom’ di Stefano Mirabella, ‘Tra il buio e la luce’ di Fabio Moscatelli, ‘Cronache della finzione’ di Angelo Raffaele Turetta, ‘In festa’ di Cristiano Morbidelli, ‘Tra i monti della Sibilla’ di Luigi Loretoni e ‘Cuba’ di Lucia Baldini. Ma anche i lavori della giovane fotografa umbra Cirkus Vogler e di Alberto Novelli, con le fotografie di scena del film ‘Le otto montagne’. Qui sarà esposto ‘Niente avviene per caso’ di Simonetta Sperandio e il vincitore della Slowphotowalk 2022 Fabio Salvatelli. Palazzo dei Priori accoglie interessanti autori di oltreoceano: gli americani Dylan Haustor e Nick Grady e l’australiano Laurence Watts nelle sale di palazzo dei Priori, i cinque lavori premiati nella serio Off saranno ospitati nello storico palazzo dell’ex orfanatrofio Beata Lucia. Gli autori in mostra sono: Filippo Maria Gianfelice, Franco Buoncristiani, Fabio Magara, Aurora Massini, Tea Primiterra.

Non solo mostre

Negli spazi della sede Sator invece sarà possibile osservare il lavoro di Slow & Lensless collective che porta la firma di Maria Francesca Bottari, Diego Cuneo, Pierclaudio Duranti, Riccardo Gazzarri, Gianfranco Lunardo, Andreas Perlick e John Scarbro. Non solo mostre quindi. Oltre alle esposizioni distribuite nelle diversi spazi del centro infatti il festival darà la possibilità di partecipare a un fitto programma di eventi, incontri con gli autori e workshop come le Letture portfolio premio Sator e Slowphotowalk 2023 – 3° maratona analogica (in collaborazione con Trekking urbano), ma anche un workshop di fotografia stenopeica. Il tutto con l’obiettivo di promuovere una partecipazione attiva a chiunque voglia avvicinarsi e approfondire il mondo della fotografia. ‘Narnimmaginaria 2023’ vede il contributo della fondazione Carit e del Comune di Narni oltre alla collaborazione di Fiaf, della curia vescovile, del Beata Lucia.