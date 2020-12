Nasce ‘Giornalisti in Umbria’: realtà per riflettere e agire

dell’associazione ‘Giornalisti in Umbria’

Cristiano Natili, Sebastiano Pasero, Camilla Orsini, Vincenzo Carducci, Vanna Ugolini, Fabio Di Gioia, Tullio Camiglieri, Umberto Maiorca, Sergio Capotosti

‘Giornalisti in Umbria’ è un’associazione che raccoglie le persone che vivono del lavoro giornalistico e che condividono la drammatica situazione che in Umbria sta vivendo la comunicazione. Assistiamo alla continua chiusura o ridimensionamento delle testate e delle redazioni, logiche motivate da una crisi internazionale ma anche dalle ridotte dimensioni del mercato umbro. Ebbene, noi riteniamo che la comunicazione, la diffusione di informazioni, il diritto alla critica, siano presupposti essenziali per ogni comunità democratica, al di là delle sue dimensioni demografiche e territoriali. ‘Giornalisti in Umbria’, in uno spirito puramente di volontariato e di servizio, nasce con l’intento di offrire collaborazione all’Ordine dei giornalisti per lavorare sul fronte della consapevolezza della comunicazione come fondamento di ogni realtà, per favorire l’occupazione giornalistica, per la dignità e l’indipendenza di tale professione.

La professione giornalistica non è solo occupazione per una categoria pur pesantemente caratterizzata da un precariato abnorme e dal mancato rispetto del contratto di lavoro. La capacità di individuare, enunciare, evidenziare l’informazione è una risorsa imprescindibile per ogni contesto democratico, in quanto la consapevolezza, la trasparenza e la conoscenza sono alla base dei percorsi produttivi, politici, di una cittadinanza piena e attiva.

‘Giornalisti in Umbria’ ritiene che solo con il contributo dei professionisti dei mezzi di comunicazione e del giornalismo, in tutte le sue articolazioni, si possa costruire una regione maggiormente basata sull’innovazione, sullo sviluppo sostenibile, sull’ascolto e la rappresentazione di tutti i territori, sul sostegno alle progettualità e alle migliori professionalità.

‘Giornalisti in Umbria’ darà vita ad una costante interlocuzione con il mondo della formazione, delle attività produttive, delle associazioni di categoria, delle rappresentanze sindacali, delle associazioni di volontariato e di categoria, con gli altri ordini professionali affinché si possa dar a luogo ad iniziative congiunte nell’ottica dell’Umbria terra di opportunità, benessere diffuso, luogo di cultura e confronto, con una presenza informativa che si coniughi con una regione protagonista, moderna e capace di avere una identità e un ruolo nazionale e internazionale.

‘Giornalisti in Umbria’ ha attivato una pagina Facebook che ospiterà interviste ai responsabili delle redazioni per conoscere la situazione e sottolineare le criticità ed offrire a tutta la comunità regionale un panorama dell’ informazione regionale; interviste al presidente Anci sul tema comunicazione degli enti pubblici e ai rappresentanti delle associazioni di categoria e dei corpi produttivi per comprendere meglio come la comunicazione possa essere risorsa anche per le imprese.

L’associazione lavorerà alla attivazione di una newsletter da inviare a colleghi e istituzioni per condividere contenuti sulla comunicazione, sul giornalismo, sulle dinamiche in corso e sugli scenari futuri.