Nasce il ‘Criterium città di Terni’: tripla podistica Fidal, si inizia con la mezza maratona

L’unione fa la forza come si suol dire. In questo caso a farlo sono tre associazioni sportive per sviluppare il ‘Criterium città di Terni’: in partenza la prima edizione grazie al lavoro dell’Athletic Terni, della Ternana Marathon Club e dell’Amatori Podistica Terni. Domenica il debutto con la mezza maratona.

Di cosa si tratta

Si tratta di una speciale classifica riservata a tutti coloro che gareggeranno nelle tre manifestazioni Fidal di interesse nazionale: il 15 gennaio la Terni Half Marathon a firma Athletic, il 19 febbraio la Maratona di San Valentino e, a chiudere il cerchio, la Stad10 il 26 marzo. Parte dei ricavi delle manifestazioni saranno destinati a premiare i migliori atleti che porteranno a termine tutte e tre le manifestazioni. «Siamo molto felici di poter iniziare una collaborazione tra le principali associazioni podistiche di Terni, per promuovere – spiegano Leonardo Bordoni, Luca Moriconi e Alessandro Ocagli, i presidenti – il nostro movimento e incentivare la partecipazione agli eventi Fidal ternani inseriti nel calendario nazionale della federazione.

Il regolamento

Gli atleti saranno divisi in categorie in base alla fascia d’età, e riceveranno un punteggio tanto più basso quanto migliore sarà il piazzamento (1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo è così via). Vinceranno i primi tre tra coloro che avranno totalizzato meno punti alla fine delle tre gare: «Le tre manifestazioni rappresentano i principali eventi podistici dell’anno nel nostro territorio, anche dal punto di vista dello sforzo organizzativo, e siamo sicuri che la partecipazione sarà numerosa. Alla fine ci sarà un evento di premiazione dei vincitori, che sarà anche l’occasione per rilanciare l’iniziativa per gli anni a venire», chiudono i vertici delle associazioni.