Nasce la prima comunità energetica di Terni

È ufficialmente nata venerdì 10 maggio, presso lo studio notarile Clericò, la prima comunità energetica di Terni che vede coinvolte sia utenze domestiche che alcune aziende facenti parte dell’associazione di categoria Confapi. Che spiega: «Abbiamo sempre sostenuto la cultura dell’efficientamento energetico per le aziende associate e per le realtà produttive del territorio, abbiamo da subito promosso lo sviluppo delle comunità energetiche in partnership con la società Seci ed il gruppo Free Luce & Gas, con la propria rete di imprese ‘0 KW’, incentivando la creazione delle stesse e realizzando dei progetti con aziende che già prevedono la formazione di comunità con oltre 1.000 KW di impianti a fonti rinnovabili». La soddisfazione di Confapi Terni è chiara: «Finalmente – prosegue la nota – i progetti iniziano a divenire concreti e il 10 maggio è nata la prima comunità che rappresenta solo il primo passo per lo sviluppo di altre CER in costituzione: sono infatti già pronti progetti per la costituzione di altre CER per le relative cabine primarie che diventeranno operative a breve». I membri della prima CER ternana sono Francesco Fabianelli, Valeria Petriachi, Daniele Tendina, Api Servizi Srl, Ferro Umbria Srl, Saricold Srl, Asciutti Srl, Erregiemme Srls, Comec Srl, So.Co.Mec Srl , STL Imballaggi Srl e Studio Barcaroli. «Confapi Terni, Seci ed il gruppo Free Luce & Gas – conclude la nota dell’associazione di categoria – sono in grado di supportare tutti i soggetti interessati ad implementare il progetto delle comunità energetiche, potendo assicurare la collaborazione di importanti istituti di credito che forniscono ampie garanzie ed avendo competenze tecniche, sistemi informatici e gestionali dedicati al supporto della gestione delle attività. Ci teniamo anche a sottolineare la preziosa collaborazione garantita sul territorio ternano dalla società che assicura il servizio delle distribuzione di energia elettrica, Terni Distribuzione Energia».

