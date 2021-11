Nasconde una borsa sotto la felpa e fingere di essere incinta: ladra 21enne nei guai

Ha indossato un paio di pantaloni togliendo la placca anti taccheggio, ha nascosto una borsa di marca sotto la felpa e poi si è diretta verso le casse, superandole e raggiungendo il bar del centro commerciale, in zona San Sisto. Nonostante avesse cercato in ogni modo di passare inosservata, il sistema anti taccheggio presente l’ha subito individuata e segnalata e così gli addetti del negozio hanno chiamato il 113. Sul posto, la Volante della questura di Perugia ha identificato la giovane – 21 anni – che inizialmente, di fronte alla richiesta di cosa avesse sotto la felpa, ha detto di essere incinta. Poi, incalzata, ha ammesso il furto ed è stata denunciata a piede libero. Con sé aveva anche un paio di forbici usate per asportare le placche dai vestiti.

