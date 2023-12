Natale a Terni, doppia iniziativa per i regali

Confcommercio Terni, Associazione Clown Vip, associazione San Vincenzo de Paoli-Emporio dei Bimbi, Laboratorio Idea Impresa Sociale Ets, Caritas Diocesana di Terni, Narni e Amelia e associazione San Martino Impresa Sociale Ets. Sono i soggetti coinvolti insieme al Comune per l’iniziativa ‘Sotto l’albero un dono per tutti… un regalo sospeso’: l’input è in particolar modo degli assessorati al welfare e al commercio. Sono due le azioni.

Regalo sospeso

La presentazione c’è stata mercoledì mattina ed il progetto si concretizza in due azioni, ‘Il regalo sospeso’ e ‘Sotto l’albero… un regalo per tutti’: «La prima vede la partecipazione degli esercizi commerciali della città e degli associati Confcommercio che espongono il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso del negozio e si impegnano a promuoverla alla loro clientela. I regali verranno consegnati ai bambini nella tradizionale Festa della Befana organizzata dall’Emporio dei Bimbi. Per informazioni è possibile contattare: [email protected] e consultare la pagina facebook ilregalosospeso», sottolinea l’ente.

La seconda iniziativa

L’altra iniziativa prevede la raccolta di materiale per i più piccoli per venerdì 15 dicembre dalle 9 alle 19 presso i centri commerciali Conad Cospea Village, Terni Ipercoop e Superconti di Borgo Rivo. I doni verranno consegnati presso il Centro Servizi di Contrasto alla Povertà in via Vollusiano, 18. «L’obiettivo è sostenere, in modo concreto, le famiglie più vulnerabili: in occasione – spiega l’assessore al welfare Viviana Altamura – del periodo natalizio durante il quale chi è più in difficoltà sente maggiormente la frustrazione per non poter soddisfare i desideri dei più piccoli. Sono certa che la risposta delle cittadine e dei cittadini, attenti alle esigenze delle fasce più deboli della città, non deluderà, farà sentire anzi quel profondo spirito di coesione e vicinanza che soprattutto in questo momento dell’anno tende a farsi necessario strumento di sostegno sociale e supporto alla fragilità. L’iniziativa è resa possibile grazie alla rete di solidarietà, basata su valori e obiettivi umanitari supportata dalla stretta collaborazione del mondo dell’associazionismo, dei commercianti e soprattutto dalla sensibilità delle cittadine e dei cittadini della nostra città». Per la collega al commercio Stefania Renzi «in ogni momento della nostra vita dovremmo accorgerci di chi è meno fortunato di noi e che magari, camminando per la strada, ci passa accanto, ma spesso siamo distratti e frenetici e presi da mille impegni che non ci permettono di vedere, ascoltare, percepire. La tristezza di una mamma o di un papà che vorrebbe fare un dono di Natale al proprio figlio ma non può; è per questo che abbiamo, noi tutti, oggi l’onore di regalare un sorriso il più ad un bambino e alleggerire, almeno per un giorno, l’animo di un genitore in difficoltà. Sono assolutamente convinta che Terni ha un cuore grande».