Natale a Terni: «Forte ritardo, il Comune si muova»

di Francesco Maria Ferranti

capogruppo FI in consiglio comunale

Durante l’amministrazione a guida centrodestra si era realizzato un bando che vedeva il comune, grazie anche a risorse stanziate dalla fondazione Carit e dalla Regione, contribuiva ad abbellire la città con luminarie e addobbi.

NOVEMBRE 2022, L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DA 123 MILA EURO

Ad oggi in tal senso nulla si sta muovendo, siamo già in forte ritardo visto che il periodo natalizio è tra meno di 4 mesi. Occorre muoversi per un progetto che possa ricevere il contributo e il sostegno di vari soggetti pubblici e privati, in quanto, poi, non ci sarebbe tempo nè modo. Serve un programma, una lettera di intenti del sindaco, un piano di azione che vada a coprire tutta la città.

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 2021 DA 106 MILA EURO

Presenterò un atto d’ indirizzo con il quale chiederò al sindaco e alla giunta di programmare una modalità ad evidenza pubblica con la quale stanziare le risorse per far sì che anche quest’anno Terni abbia i propri addobbi e luminarie per le festività natalizie. Chiederò in oltre di tenere in considerazione anche vie e zone non solo interne al centro storico ma che sono interessate da attività commerciali di vario genere, penso ad esempio a quartiere Battisti e ad alcune vie limitrofe a piazza Tacito, penso a piazza Valnerina o alla zona della stazione che rappresenta il biglietto da visita della città e l’immagine che si offre a chi arriva a Terni. Penso anche alla zona di San Valentino che a parole si vuole sempre valorizzare senza però concretizzare con fatti questo proposito. Penso anche a tutta via Lungonera ove il fiume che per una città deve essere una risorsa non può restare al buio.

Presenterò quindi un atto d’ indirizzo al prossimo consiglio affinchè venga discusso con massima urgenza visto che siamo già stretti con i tempi, al fine di sollecitare la giunta comunale e il sindaco a individuare le risorse anche in collaborazione con altre istituzioni del territorio e venga pertanto messa in atto una procedura che contribuisca ad abbellire la città, la renda più attrattiva dal punto di vista turistico e dia sostegno e impulso agli esercizi commerciali non solo del centro storico.