Natale a Terni, Ztl aperta: cambia l’orario originario, parte la sperimentazione

di S.F.

Ci siamo, ora c’è anche il documento. Da venerdì 8 dicembre fino al 6 gennaio a Terni si sperimenta l’apertura della Ztl a tutti i veicoli: il semaforo verde sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, dunque con una leggera modifica rispetto a quanto annunciato a novembre (al mattino era prevista fino alle 13). A corredo dell’atto dell’esecutivo ci sarà anche la specifica ordinanza di modifica della circolazione stradale della polizia Locale, con tanto di input ad organizzare «puntuali servizi volti a prevenire e reprimere le soste ad intralcio che possano congestionare la circolazione stradale». L’obiettivo, come noto, è favorire le attività commerciali del centro con il traffico aperto alla sola circolazione. Conseguenze economiche? «La deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, i quali si ritiene possano essere compensati dalle entrate derivanti dalle ulteriori attività di controllo puntale che necessariamente dovranno essere effettuate dal personale del corpo di polizia Locale per prevenire e reprimere comportamenti degli utenti della strada che possano creare intralcio o congestionare la circolazione stradale». Si sta per iniziare.

