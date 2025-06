Gli scatti di Emanuele Grilli, artista umbro, in mostra a Cistern’Art, in via Alarico Silvestri 4 nel centro storico di Amelia (Terni). L’esposizione è stata inaugurata nella serata di sabato 21 giugno e può essere liberamente visitata da tutti coloro che vorranno farlo. Emanuele Grilli da diversi anni porta al suo pubblico nuove creazioni. La forza seducente data dal colore di paesaggi catturati in Umbria, così come trame di spazi urbani pieni di fascino.

