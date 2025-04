Un 26enne di nazionalità italiana e una 25enne del Belgio sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Perugia e del comando stazione di Farneto di Colombella per spaccio di droga.

Annuncio Pubblicitario

I militari dell’Arma hanno perquisito il domicilio dei due dove, in un frigorifero, c’erano 1,4 chilogrammi di hashish, 31 grammi di marijuana, 7 grammi di funghi allucinogeni e – nascosti sotto il letto – il materiale per confezionare le dosi e 350 euro in contanti.

I due sono stati arrestati e, a seguito di convalida da parte del tribunale di Perugia, si sono visti applicare la misura dell’obbligo di firma.