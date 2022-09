Nella casa-laboratorio ci sono otto chili di marijuana: arrestato

Undici grammi di cocaina e soprattutto otto chili di marijuana: sono stati scoperti domenica dai carabinieri del comando provinciale di Perugia che hanno arrestato un uomo di nazionalità albanese, già espulso dall’Italia e rientrato illegalmente. Lo stupefacente sequestrato – è la stima – ha un valore di mercato di circa 60 mila euro.

Inseguimento e droga

Nel pomeriggio di domenica – riferisce il comando provinciale dell’Arma di Perugia – i militari hanno bloccato un veicolo dopo un breve inseguimento. A bordo c’erano due soggetti, uno dei quali – l’uomo di nazionalità albanese, apparso piuttosto nervoso – è stato trovato in possesso di undici grammi di cocaina già confezionati e nascosti negli slip, oltre a 1.300 euro i contanti. «La perquisizione – spiegano i carabinieri – ha anche permesso di rinvenire due paia di chiavi riconducibili ad altrettante abitazioni». Nella prima casa, dove l’uomo vive con la moglie, gli investigatori hanno scoperto altri contanti nascosti in un mobile del soggiorno e un diario con tutte le attività di vendita della droga al dettaglio; nella seconda – disabitata ma utilizzata come ‘laboratorio’ – c’erano ben otto chili di marijuana già suddivisi in confezioni sottovuoto.

In carcere

L’uomo, già espulso dal territorio italiano con divieto di rientro fino al 2031, è ora nel carcere di Perugia: contestata anche la violazione delle norme sull’immigrazione.