‘New design’: due progetti del ‘Metelli’ di Terni alla Biennale di Venezia

Nell’ambito della 13° edizione del concorso ‘New design 2023’, il liceo artistico ‘Metelli’ di Terni ha ottenuto due importanti risultati, vedendo selezionate ben due opere realizzate dalla classe 4°D – Indirizzo design arredamento e legno, sotto la guida del docente di discipline progettuali Michele Zualdi. I due progetti, ‘Rendo’ di Simona Alexsandra Irimia e ‘Tabulectus’ di Federico Rabici, sono risultati gli unici selezionati tra i licei artistici umbri così da rappresentare il liceo e l’intera regione alla Biennale di Venezia.

Le progettazioni

Il concorso ‘New design’ è promosso e finanziato dalla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno di tutti gli indirizzi dei licei artistici statali e paritari e rientra nelle attività di promozione delle eccellenze del Ministero. Il tema di questa edizione, ‘Ri-configurare lo spazio domestico per il vivere contemporaneo’, è quello della progettazione di oggetti, arredi, ambienti mutanti e flessibili, che permettano un uso diverso nell’arco della giornata: dal riposo all’alimentazione, dal lavoro e al tempo libero. La ridotta mobilità introdotta dal fenomeno della pandemia ha richiesto anche di introdurre all’interno dello spazio domestico l’ambiente naturale, progettando complementi di arredo che permettano di vivere il verde nei piccoli spazi della casa. L’esigenza di relazionarsi con l’esterno, nel momento in cui la casa diviene luogo di lavoro e di studio, comporta il ripensare anche all’abbigliamento nelle forme e nei materiali. Nel liceo ternano intanto proseguono i preparativi per la realizzazione dei prototipi nei nuovi laboratori di design dove i docenti Paola Sperandio, Massimo Zavoli e Tiziana Casavecchia coadiuveranno la realizzazione di quanto progettato dai ragazzi.