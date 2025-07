Più di un cittadino si è chiesto, nel tardo pomeriggio di mercoledì, come mai l’elisoccorso Nibbio del 118 umbro volasse sopra la città di Terni, in particolare sulla zona dell’ospedale ‘Santa Maria’. Da quanto appreso, Nibbio era impegnato in prove legate all’entrata in funzione del servizio h24, quindi anche in orario notturno. Risultato che dovrebbe essere raggiunto entro la fine di luglio. Nessuna emergenza quindi, al momento, ma prove tecniche finalizzate all’ampliamento – tanto auspicato – del servizio reso dall’elisoccorso umbro.