Nicoletta da Scheggia vince 50 mila euro ad Affari Tuoi

Nuovo trionfo dell’Umbria ad Affari Tuoi, il gioco di Rai Uno condotto da Amadeus. Nella puntata andata in onda venerdì 15 marzo, a giocare è stata Nicoletta Mariotti, una 37enne di Scheggia e Pascelupo (Perugia) accompagnata dalla sorella Emanuela.

Il numero fortunato

La partita di Nicoletta, dipendente di una struttura alberghiera a Gubbio, è iniziata in discesa: ha eliminato una valanga di pacchi blu, quelli con cifre più basse, rimanendo con sette pacchi rossi, i più ‘ricchi’. Dopo aver rinunciato a due offerte in denaro ‘succulente’ da parte del ‘dottore’, ha però perso prima 75 mila euro e poi 300 mila. Di pacco in pacco, rifiutando altre offerte, Nicoletta è rimasta con i pacchi 11 (il suo, con il numero ‘fortunato’ dato che si trattava della sua data di nascita, mese del compleanno del figlio e giorno del trasloco) e il 15: in uno ci sarebbero stati 15 mila euro e nell’altro 50 mila. La concorrente è stata per l’ultima volta messa alla prova dal ‘dottore’ che le ha proposto di cambiare il pacco, ma ha scelto di rimanere fedele al suo 11 portandosi a casa 50 mila euro.